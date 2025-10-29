バーガーキング“秋の風物詩”を復活発売 『マッシュルームワッパー』3種が今年も登場
ビーケージャパンホールディングスは、31日より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティに焦がし醤油の香りがアクセントのクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」で仕上げた秋の風物詩バーガー『マッシュルームワッパー』『ダブルマッシュルームワッパー』『マッシュルームワッパー Jr.』の3商品を期間限定で復活発売する。
【写真】31日より期間限定発売される『チーズチキンナゲット』
『マッシュルームワッパー』（単品840円／セット1140円）は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこをぜいたくに使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた。さらに粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガー。
『ダブルマッシュルームワッパー』（単品1190円／セット1490円）は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこをぜいたくに使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた。粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、食べ応え十分のバーガー。
さらに、お手頃サイズの『マッシュルームワッパー Jr.』（単品540円／セット840円）も展開する。
※価格は全て税込み
【写真】31日より期間限定発売される『チーズチキンナゲット』
『マッシュルームワッパー』（単品840円／セット1140円）は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこをぜいたくに使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた。さらに粗挽きブラックペッパーを効かせ、焦がし醤油の香りでアクセントをつけたクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」を合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガー。
さらに、お手頃サイズの『マッシュルームワッパー Jr.』（単品540円／セット840円）も展開する。
※価格は全て税込み