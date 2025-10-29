俳優の土屋太鳳（30）が、引き締まったおなかの見えるダンス動画を公開。夫でダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）が反応するなど、反響を呼んでいる。

2023年1月、片寄との結婚を発表し、この年の8月に、第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常を発信し、「太鳳ちゃんのママさん姿見れてうれしいです」「同じ格好で寝てる！かわいすぎる」と話題になっていた。

また土屋は仕事についても度々投稿していて、2025年10月22日の更新では、ヘアケアメーカー「b-ex」のイベントに出演した際のオフショットを公開。スペシャルステージでは、自分で振り付けしたダンスを披露したことを明かしていた。

引き締まったおなかが見えるダンス動画に夫・片寄涼太が反応

27日の投稿では、イベントで披露したダンスを公開している。

「このダンスは、先日参加したヘアショーで振り付けたもの。 きょうの映像では私ひとりだけれど、本番では周りに4組の美容師さんとモデルさんがいて、その方々とコラボするような形で踊りました。これから少しずつこんなふうにダンスの動画も載せていきたいな」

土屋の投稿に夫の片寄が「いいね！」を付け反応したほか、ファンからも、「本当に美しくてカッコいい。振り付けもすごい…ステキです」「しなやかさと力強さ、まさに美」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）