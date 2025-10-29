日本を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、まもなく韓国に到着します。滞在中、韓国や中国と首脳会談を行う予定です。現地から中継です。

韓国は、トランプ氏を国賓待遇にしていて、関税交渉などで意見の隔たりを埋めたい考えです。

きのう高市総理と日米同盟の抑止力強化などを確認したトランプ氏は、この後、韓国の李在明大統領と首脳会談を行います。

日本にも迫った関税交渉における巨額の対米投資の行方などが焦点となっていて、韓国政府は、金色を好むトランプ氏のために、昔の王族が使用していた「金の冠」のレプリカを用意して、少しでも譲歩を引き出したい考えです。

また、トランプ氏は、あす、中国の習近平国家主席と首脳会談を行う予定で、関税問題など米中の課題について前進がみられるか注目されます。

そして、もう1つの注目点が、北朝鮮の金正恩総書記との会談が実現するかどうかです。

トランプ氏は先ほど、「我々の焦点はいま中国との会談にあり、そう遠くない将来に、北朝鮮と会談するつもりだ」と話しました。

今回の接触はないともとれる発言ですが、韓国の政府関係者は「サプライズ会談の可能性は残っている」と話しています。