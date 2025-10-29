サンタ・マリア・ノヴェッラの新作ギフトで贈る、心満たすホリデーの香り

13世紀のイタリア・フィレンツェで誕生し、800年以上の歴史を誇る「サンタ・マリア・ノヴェッラ」。そんなブランドから、この冬を華やかに彩る新作ギフトセットが登場します。香りは、豊かさと繁栄を象徴する果実「ザクロ」と、伝統の香り「ポプリ」。それぞれの香りが織りなす優雅な時間を、ホリデーシーズンの贈り物として大切な人へ、そして自分自身へ届けてみてはいかがでしょうか♡

フィレンツェの伝統が香る「ザクロ ボディケアセット」

ザクロ ボディケアセット

「ザクロ ボディケアセット」(15,400円税込)は、ボディミルクとバスソルトを組み合わせた贅沢なギフト。

古代より豊穣と成功の象徴とされてきたザクロの香りが、やさしく身体を包み込みます。ほのかに甘く、パウダリーに広がる香りが特徴で、肌をしっとりと潤わせながら上品な余韻を残します。

バスタイムを特別なひとときに変える、心満たされる香りのセットです。11月1日(土)より直営店舗にて発売（一部店舗を除く）。

受け継がれる香り「ポプリ ホームエッセンシャルセット」

ポプリ ホームエッセンシャルセット

「ポプリ ホームエッセンシャルセット」(18,700円税込)は、サンタ・マリア・ノヴェッラを象徴する香り「ポプリ」を堪能できるギフト。

クローゼットを香りで包むタボレッタと、室内をやさしく満たすディフューザーの2点がセットに。

トスカーナの花々や葉をエッセンシャルオイルに漬け込んで仕上げる伝統製法で、奥深く高貴な香りが広がります。

3世紀以上受け継がれてきた香りが、ホリデーの空間を洗練されたムードに演出します。

伝統と香りで贈る、心に残るホリデーギフト

サンタ・マリア・ノヴェッラのギフトコレクションは、単なる香りの贈り物ではなく、800年の歴史とフィレンツェの美学が息づく“伝統そのもの”。

今回の「ザクロ」と「ポプリ」の新作ギフトセットは、11月1日(土)より直営店舗、11月19日(水)よりオンラインストアで発売されます。

華やかで温かみのある香りが、特別なホリデーを一層豊かに彩ります。大切な人への贈り物に、自分へのご褒美に♪