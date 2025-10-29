入院中に看護師さんたちから「お目目くりくりですねぇ〜」と声をかけられていた、生まれて間もない赤ちゃん。そんな我が子の写真を載せたThreadsの投稿が4200件を超える「いいね」を集め、「新生児とは思えない完成度の顔立ち」と注目を集めました。



【写真】半年後の赤ちゃん ますます可愛く成長しています

投稿したのは、2025年春に第一子・えなちゃんを出産した母親のAyakaさん（@_ta107）。生まれたばかりの赤ちゃんといえば、しわくちゃなお猿さんのような姿を思い浮かべる人が多いもの。しかしそんなイメージを覆すような、えなちゃんのパッチリと目を開けてこちらを見つめる姿に、「世界一可愛い新生児！」「新生児でこの可愛さは反則！」と驚く声が相次ぎました。



「親バカですが、生まれた時からお顔が可愛いのをいろんな方に見てほしかった」と、投稿のきっかけを語るAyakaさん。



対面した看護師さん全員から言われていたという、えなちゃんのくりくりのお目目。しかし、Ayakaさん自身は“一重まぶた”なのだそうで、「『私には全く似ていないのにな…』と思っていました（笑）」と当時の心境を明かしました。



そんなえなちゃんの大きな目は、旦那さん譲りなのだとか。生まれる前から“顔は夫で性格は自分に似てほしい”と夫婦でも話していたそうで、「生まれた時、主人にそっくりでビックリしました！」と当時を振り返ります。



ぱっちりとした目だけでなく、Ayakaさんにとって娘さんのもう一つのチャームポイントは「笑った時に横長くなる大きな口」なのだそう。



「特にかわいいと感じるのは、やっぱりニッコリ笑ったときの笑顔です」



現在、生まれてから半年が経ったえなちゃん。今では毎日ずりばいをしてお家の中を探索しているそうで、「いっぱい動いたり、目を合わせて笑ったりするところに成長を感じています」とAyakaさんは話します。



最後に、これからどんな子に育っていってほしいか、Ayakaさんに母としての願いを聞きました。



「娘には何事も恐れずにチャレンジできる子、思いやりのある子に育ってほしいです」