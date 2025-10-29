「少女にしか見えん」48歳・ほしのあき、夫の騎手＆娘とハロウィンコスプレ公開「若々しい」「親子コス可愛い」
タレントのほしのあきさんは10月28日、自身のInstagramを更新。家族で“チャッキー”のコスプレをした姿を披露しました。
【写真】ほしのあきのコスプレ家族ショット
カラフルなボーダーのトップスにブルーのワンピースやサロペットを着ています。ほしのさんは、ロングブーツにミニワンピース姿で、いつまでも変わらぬ抜群のプロポーション。48歳とは思えぬ美貌にも注目です。
ファンからは、「少女にしか見えん。可愛いです」「幸せ家族」「可愛すぎる」「似合う」「親子コス可愛いー」「家族仲良しでいいですね」「若々しいですね」「こんなに可愛いママはいません」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「こんなに可愛いママはいません」ほしのさんは「チャッキーFamily」とつづり、1本の動画を投稿。夫で騎手の三浦皇成さんと娘との家族ショットや自身のソロショットなどを披露しています。3人はホラー映画に登場するキャラクターの「チャッキー」をイメージしたコスプレ姿です。
ミニワンピース姿を披露自身のInstagramで普段のコーディネートなどをたびたび公開しているほしのさん。14日の投稿では「可愛すぎるワンピース」とつづり、オールブラックのミニワンピース姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
