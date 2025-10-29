有人宇宙船「神舟21号」打ち上げ準備完了、発射場で全システム総合リハーサル実施―中国

有人宇宙船「神舟21号」とロケットのコンビネーションは24日に打ち上げエリアへ移送され、近日中に適切なタイミングで打ち上げることが予定されている。発射場で27日、各関連機関が全システム総合リハーサルを実施した。中央テレビニュースが伝えた。

今回の総合リハーサルには酒泉衛星発射センターの測定・発射システムの全職員が参加。発射場システムの統一指揮の下、発射塔、ロケット、宇宙船などのサブシステムが機能検査を実施し、飛行準備から点火・離陸、船・ロケット分離に至るまでの全過程をシミュレートした。

神舟21号の船・ロケットコンビネーションは、垂直移送により打ち上げエリアに到着して以来、ロケット・発射塔の調整、各システム機能検査、緊急遮断回路の確認など複数の検査・試験を完了している。現在、コンビネーションの各機能は正常で、各システム間の連携も良好であり、打ち上げ条件を完全に備えている。

一方、神舟20号の宇宙飛行士による「宇宙出張」は軌道上で180日間を超え、いよいよ終盤を迎えている。3人の宇宙飛行士は帰還前の各種準備作業を進めるとともに、間もなく行われる神舟21号との「宇宙での合流」に備えている。着陸場システムも捜索・回収訓練を相次いで実施し、神舟20号の帰還を迎える体制を整えている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）