金運が強い人は「ネガティブな出来事が起きた」ときや「やる気が出ない」とき、どうする？
金運が強い人は、ネガティブな気持ちになったり、やる気が出なかったりするときにはどのように行動しているのでしょうか？ 何かを成功させるためには、自身の努力は必要ですが、運を味方にする行動を日ごろからすることも大切です。
でも、これらの感情はネガティブな感情に他なりません。そのままの感情を持ち続けていると、せっかくの良い運気も逃げてしまいますよ。
金運が強い人は、失敗したり、納得のいかないことがあったりしたときには、自分には縁のないものだったととらえて、いつまでも「そのこと」にとらわれることはありません。
たとえば、会社のコンペで落選してしまったときです。たとえば、「俺のアイデアを採用しないなんてセンスがないな」となどと考えて、次の機会を待ちます。そして次の機会に、自分の力を注ぐことに舵を切っていきます。
金運が強い人は、ネガティブな感情が良い運を遠ざけてしまうことを知っています。悪いことは早く忘れるようにしましょう。
温泉やプチ旅行などへ出かける、自宅で好きな音楽を聴いて過ごすことも多いようです。
一貫して言えるのは、やる気がない＝何もしないのではなく、自分のモチベーションを上げるために、努力をしているということです。「果報は寝て待て」ではありませんが、ゆったりと過ごすことがほとんどのようです。
これらのことは、簡単に参考にできるかと思います。ただし、出かけるとなると、お金もかかってしまいます。身近な場所、手元にあるものでモチベーションアップできるツールは何かを知っておくとよいですね。
意外な方法でモチベーションアップをしているセレブの女性は、好きな韓流スターのドラマのDVDを一気見することなのだとか。泣いたり、笑ったりしながら過ごしていると、不思議とやる気が出てくるそうです（笑）。仕事の途絶えない彼女のモチベーションアップ術は、すぐにでも真似できそうですよね。
大切なことは、やる気のない状態、すなわちネガティブな状態を解消することです。好きなことに目を向けて、モチベーションアップを狙いましょう。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)
