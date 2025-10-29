HEV¤ÇÉü³è¤·¤¿¡íÅÁÀâ¤Î¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¡í¤ò°¦¼ÖÃµ¤·Ãæ¤ÎÌ¡²è²È¤¬¸øÆ»»î¾è¡ª¡¡¥Û¥ó¥À6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¢¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤À!?
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À6ÂåÌÜ¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤ÎºÙÉô
¢£º§³èÃæ¤ÎÌ¡²è²È¤¬Éü³è¤·¤¿¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤Ë»î¾è
¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡¡1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¡ØËÍ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó·î´Ö¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¼÷»Ê¡Ù¤ÇÂè47²óÊ¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡Ø3ËÜÂ¤Î¤Á¤ç¤ó¤Ô¡¼¡Ù¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ø½µ¥×¥ìNEWS¡Ù¤Ë¤Æ9Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡ÊËè·îÂè2¡¦Âè4ÅÚÍË¹¹¿·¡Ë¡£ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯Âè1´¬¤¬10·î17Æü¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê
¡½¡½¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç10Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡ºÇ½é¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¡¦¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¹ñ»º¤âÍ¢Æþ¼Ö¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Ãæ¤Ç¤âÄ¹¤¯¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î5ÂåÌÜ¤Î¥´¥ë¥ÕGTI¤Ç¤¹¤Í¡£5¡Á6Ç¯¤¯¤é¤¤¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤Ï¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡¾¯¤·Á°¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¡¦N¡ÝVAN¤Ç¼ÖÃæÇñ¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ°ì¼þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÃæÇñ¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÇÌ¡²è¤âÉÁ¤±¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬......ºÙ¤«¤¤ÉÔËþ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¥¦¥ª¥Ã¥·¥ã¡¼±Õ¤¬¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤Ï¥É¥Ð¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥±¥Á¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¾¦ÍÑ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤«¤é¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔËþ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯12·î¤ËÇ¼¼Ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾è¤ê´¹¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¡¢¡Ø½µ´©SPA¡ª¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Çº§³èÌ¡²è¡Øº£Æü¤â²Ç¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¼ÂÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£ÙÝ¥Ý¥ë¥·¥§¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ÊÂ¤·Á¤¬ºÝÎ©¤Ä´éÌÌ¡£Çö·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Ìó24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤µ¤»¤¿2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡½¡½6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î¾è²ñ¤Ç¡¢°ìÈÌÆ»¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æà¥Ç¡¼¥È¥«¡¼á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡ËÍ¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿··¿¤Î²Á³Ê¤Ï617Ëü9800±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4520mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1355mm¡£Äã¤¯¥ï¥¤¥É¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤À
¡½¡½È¯Çä¤«¤é1¥õ·î¤ÇÌó2400Âæ¤ò¼õÃí¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï·î´ÖÈÎÇäÌÜÉ¸¤Î8ÇÜ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼õÃíÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÈÎÇäÅ¹¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÁý»º¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¡½¡½¼ç¤Ë50Âå¡¢60Âå¤ÎÊý¤¬¡¢¿·µ¬¹ØÆþ¤ä¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¾¡¤ÁÁÈ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î»ë³¦¤âÎÉ¤¯¤Æ±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢²ÃÂ®¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÁö¤ê¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£Áö¤ë´î¤Ó¤äÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
2¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë2¥â¡¼¥¿¡¼ÆâÂ¢¤ÎCVT¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ141ÇÏÎÏ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï184ÇÏÎÏ
10.2¥¤¥ó¥Á¤Î¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÃæ±û¤Ë¤Ï9¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÇÛÃÖ
¡½¡½¾®ÅÄ¸¶ÀèÀ¸Åª¤Ë¤Ï¡©
¾®ÅÄ¸¶¡¡ËÍ¤Ï¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¤Ç¸¤Ï¢¤ì¤Æ¼ÖÃæÇñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢2¥É¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥Ä¤¤¡£´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Èè¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïà¼êº¢¤Ê²Á³Êá¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹ØÆþ¤Ï......!?
¾®ÅÄ¸¶¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¼ÖÆâ¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤·¡¢¸¤¤â°ì½ï¤À¤·¡£¤Ç¤â¡¢ÀÎ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢º£¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÂæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
