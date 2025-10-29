¡Ö¤Ê¤¼·»¤¬!?¡×38ºÐ¼ò¹ë¥¿¥ì¥ó¥ÈàÇÐÍ¥¤Î¼Â·»á¤È¶¦±é2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤«·» ¡¡¤Ê¤¼·»¤¬!?¡×
¡¡AKB48¤Î1´üÀ¸¤Ç¼ò¹ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅçËã°á(38)¤¬à¼Â·»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¼¥ë¥º¤ÎCM»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÂçÅç¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«·» ¡¡¤Ê¤¼·»¤¬!?¤È»×¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¡¤¼¤Ò¥Ù¥¼¥ë¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÅçÍ´Ìé(40)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·»¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¤Þ¤¤¤Þ¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¤·¤ª·»¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÅç¤Ï2009Ç¯¤ËAKB48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£ÀÄÇ¯Ì¡²è»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×(ÇòÀô¼Ò)¤Ç09¡¢10Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ò¹ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¿ô¡¹¤ÎÅ¥¿ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·»¤È¤ÏYouTube¡ÖÂçÅçËã°á¤ÎÎ¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(²¾)¡×¤ÇÅÙ¡¹¶¦±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£