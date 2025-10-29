¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¡ß¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡±Ç²è¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ø
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤è¤ê¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î½ªÈ×¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ë·Ù»¡¥Ð¥Ã¥¸¤òÅÏ¤·¡¢ËÜÅö¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ½Ð¶Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡ÖReady to do some justice¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³« ¤ÎºÇ¿·±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î¿·¤·¤¤°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ø¥Ó¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë½¸¹çÊÁ¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUTme¡ª¡×¤Ë¤â¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶¡¼¤ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ëÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤í¤¦¡£
