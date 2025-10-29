¡Ö¥«¥º¤µ¤ó¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×JÄÌ»»99ÆÀÅÀ¡¢45ºÐ¸½ÌòFWÂçµ×ÊÝÅ¯ºÈ¤ÎÄ©Àï¡¡°Û¿§¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÍÜÀ®¥¹¥¯¡¼¥ë³«¹»
¡¡2008¡Á10Ç¯¤ËÅö»þJ2¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËºßÀÒ¤·¡¢à¥¸¥ã¥ó¥Üá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿FWÂçµ×ÊÝÅ¯ºÈ¡Ê45¡Ë¤¬¸½ÌòÁª¼ê¤È¥¸¥å¥Ë¥¢»ØÆ³¼Ô¤ÎàÆóÅáÎ®á¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖFIFTY¡¡CLUB¡×¤Çº£¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÇFWÍÜÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÂçµ×ÊÝ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¾®³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¡£J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»99ÆÀÅÀ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢½µ¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ÏÌó30¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤ËAµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡ÖÂÎ¤¬¤¦¤´¤¯¸½Ìò¤Î¤¦¤Á¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Î¼õ¤±Êý¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ëÆ°¤¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤À¡£°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¤ÏÆ¬Éô¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÏÇ¯Âå¤´¤È¤ËÀ©¸Â¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçµ×ÊÝ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ÏÉé²Ù¤Î¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤½À¤é¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤â190¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤âÆñ¤·¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤âµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÃ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿OBÀï¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤é¤·¤¯·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ë²è¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ª¡ª¡×¤Ç¤ÏFWÉôÌç¤Î5°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢45ºÐ¤Îº£¤â¤Ê¤ª¡¢¡Ö1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÂ³¤±¤¿¤¤°ì¿´¡×¤È¼«¤é¥´¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¼¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Ç¸À¤¦¤È¥«¥º¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¡¢1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¾ðÇ®¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍFC»þÂå¤Ë·×5Ç¯´Ö¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢58ºÐ¤Îº£¤â¸½Ìò¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Îà¥¥ó¥°¥«¥ºá¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¡ÊJFLÎë¼¯¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¯¼ª¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡1ÉÃ¤Ç¤âÄ¹¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¡¢1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¥´¡¼¥ë¤ò¡½¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Îà¥¸¥ã¥ó¥Üá¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¸¥ã¥ó¥ÜÂçµ×ÊÝ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë
³«ºÅÆü»þ:¡¡Ëè½µÌÚÍËÆü
³«ºÅ¾ì½ê:¡¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Ñ¡¼¥¯²£ÉÍ¶âÂôC¥³¡¼¥È¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÂçÀî3¡½1¡Ë
¾®³ØÀ¸1¡Á3Ç¯À¸:¡¡¸á¸å5¡Á6»þ
¾®³ØÀ¸4¡Á6Ç¯À¸:¡¡¸á¸å6¡Á7»þ
¡¡³èÆ°ÆâÍÆ¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Êjumbo¡²okubo¡²s.s¡Ë¡¢LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊID¤Ïhirano1071¡Ë¤Ç¡£