超特急・高松アロハ、無邪気なバギー体験姿を披露 “陰陽コンビ”リョウガへキャンプ飯も振る舞う
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）の雑誌『TV LIFE』（ワン・パブリッシング）の連載「ALOHA’s CAMP」（略称：アロキャン）が、26日に発売された。
【収録カット】大自然の中で！笑顔でこちらを見つめる高松アロハ
本作は、キャンプ初心者の高松が、最新ギアを学んだり、キャンプクイズに挑戦したり、オリジナル料理作りに挑戦したりと一年間の挑戦をまとめた連載を完全再録。キャンプスキルの上達だけでなく高松のビジュアルの変化も楽しむことができる。
また、連載の中ではかなわなかった1泊2日のソロキャンプに挑戦。好天の中、キャンプだけでなくカヌーやバギー、ほうとう作りも初体験。童心にかえって元気いっぱいにアスレチックを楽しむ姿を見ることができる。
さらに、「キャンプの素晴らしさを伝えたい！」という高松が、超特急随一のインドア派として知られるリョウガを誘って、超特急の“陰陽コンビ”がデュオデイキャンプへ。テント設営から火起こし、キャンプ飯も振る舞うほか、2人でキャニオニングも体験。テントサウナも満喫するなど、これまで見られなかった2人の素の笑顔が満載となっている。
