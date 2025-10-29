大久保佳代子、いとうあさことの間で保っている“距離感”「寂しいけどね…」
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が28日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。公私ともに仲が良いというタレントのいとうあさことの距離感について語った。
この日番組では、自分と他人を区別する心理的な境界線「バウンダリー」をテーマにトークを展開した。大久保は注意する点として「この人といると楽しいのわかってても、距離を近づけすぎないっていうのは決めてるかも」と切り出すと、いとうとの距離感について言及した。
大久保は「定期的に会うかっていったら会わない。嫌なとこ見えてくるし、私も嫌なとこ出しちゃうから」とその理由を明かし、「結果、孤独になっている」とスタジオを笑わせた一方、「その方が、安心して安定して生きていける。寂しいけどね…」と語り、共演者も共感する様子を見せた。
