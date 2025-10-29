µÈÀî°¦¡¢Êì¤È¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤âºÇ¹â¡Á¡ª¡×¡¡26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀî°¦¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×µÈÀî°¦¡õÊì¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡µÈÀî¤Ï¡Ö26 Happy birthday to me.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼«»£¤ê¤äÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö26¡×¤Î·Á¤ò¤·¤¿Âç¤¤ÊÉ÷Á¥¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëµÈÀî¤È¡¢¡Èmama¡É¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤¿Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤âºÇ¹â¡Á¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×µÈÀî°¦¡õÊì¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡µÈÀî¤Ï¡Ö26 Happy birthday to me.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼«»£¤ê¤äÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö26¡×¤Î·Á¤ò¤·¤¿Âç¤¤ÊÉ÷Á¥¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëµÈÀî¤È¡¢¡Èmama¡É¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤¿Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤âºÇ¹â¡Á¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£