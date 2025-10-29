【オリコン】米津玄師「IRIS OUT」V6達成＆ソロ初の6週連続2000万再生超え 2週連続でTOP5の3曲を占拠【ストリーミング上位動向】
25/11/3付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年10月20日〜26日）では、米津玄師の関連作品が2週連続でTOP5のうち3曲を占めた。
【週間総再生数グラフ】不動の1位ミセスを米津玄師が猛追！
6週連続1位は、米津が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした「IRIS OUT」（週間再生数2112.1万回／前週比14.2％減）。自身の持つ男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を更新した。週間再生数2000万回突破も初登場から6週連続となり、YOASOBI、Creepy Nutsに次ぐ史上3組目、ソロアーティストでは初の快挙を達成した。10/20付で史上最速の1億回を達成した累積再生数は1億6192.7万回となった。
「IRIS OUT」は、同日付のデジタルシングル（単曲）ランキングでも3週ぶり通算3回目の1位を獲得し、9/29付、10/13付に続き、通算3回目のデジタル2冠を達成。同一楽曲で通算3回のデジタル2冠を獲得したのは今年度初となった。
5週連続2位は、米津が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディング・テーマとして書き下ろし、宇多田ヒカルとのデュエットでも話題の米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（週間再生数1028.4万回／前週比9.2％減）。米津が手がけた『チェンソーマン レゼ篇』楽曲が、5週連続で1・2位を独占した。大ヒットの目安と言われる週間再生数1000万回も5週連続で突破し、累積再生数を6298.4万回とした。
5位（前週4位）は米津が10月13日に配信リリースした最新曲「1991」（週間再生数707.1万回／前週比14.2％減）。同曲は、新海誠監督の劇場アニメを原作とした実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開、奥山由之監督）の主題歌。2週連続TOP5入りで累積再生数を1531.2万回に伸ばした。
HANAは今週も3曲同時TOP10入り。2週連続3位は、10月13日に配信開始した最新曲「My Body」（週間再生数730.0万回／前週比16.9％減）。前作「BAD LOVE」に続き、メンバーのMOMOKAが作詞に参加し、セルフラブのメッセージが込められた同曲の累積再生数は1608.6万回となった。
6位（前週5位）の2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数681.6万回／前週4.2％減）は、連続TOP5入りが14週連続で途切れたものの、15週連続TOP10をキープ。累積再生数を1億5205.2万回に伸ばした。10位（前週10位）のメジャーデビュー曲「ROSE」（週間再生数497.5万回／前週比4.0％減）は、25/4/14付での初登場から30週連続でTOP10をキープ。累積再生数を2億1823.1万回とした。
4位（前週9位）は櫻坂46の新曲「Unhappy birthday構文」。週間再生数は前週から3割増の716.3万回（前週比31.7％増）となり、同曲初のTOP5入りを果たした。10月29日発売の通算13枚目シングルの表題曲となる同曲のセンターには、3期生の村井優を抜擢。累積再生数は1260.2万回となった。
Mrs. GREEN APPLEは2曲同時TOP10入り。7位（前週6位）は年内で完結すると発表した「フェーズ2」（2022年3月18日〜2025年12月31日）の代表曲となった「ライラック」（週間再生数672.3万回／前週比1.5％減）。登場2週目の24/4/29付から続く連続TOP10入り記録を80週（1年6ヶ月）に伸ばし、累積再生数を7億8996.8万回に伸ばした。9位（前週8位）は6ヶ月連続リリース最後かつ、フェーズ2最後のリリースともなる新曲「GOOD DAY」（週間再生数553.6万回／前週比0.5％減）。累積再生数を2609.7万回に伸ばした。
8位（前週7位）はアイナ・ジ・エンドがTVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマとして自ら作詞作曲を手がけた「革命道中 - On The Way」（週間再生数562.4万回／前週比5.6％減）は、11週連続TOP10をキープ。累積再生数は8426.1万回となった。
■週間総再生数はミセスが不動の1位 TOP5は前週と同じ顔ぶれ
アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、今週も不動の1位はMrs. GREEN APPLE。ランクイン数は33曲（前週比＋2）、週間総再生数は7048.0万回（前週比0.3％減）だった。
総再生数TOP5の顔ぶれは変わらず。6週連続2位の米津玄師は、米津玄師, 宇多田ヒカル名義の「JANE DOE」を含まずに5126.1万回（前週比11.5％減）を記録。3位（前週3位）HANAの総再生数は3482.3万回（前週比7.4％減）、僅差で4位（前週4位）のback numberは週間3457.2万回（前週比4.8％増）、5位（前週5位）の藤井風は週間2013.7万回（前週比14.5％減）と続いた。
【初登場トピック】
■TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」が16位初登場
16位に初ランクインした韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの新曲「Can’t Stop」（10月20日配信開始／週間再生数389.2万回）が、初登場最上位となった。同曲は、日本3rdアルバム『Starkissed』（10月22日発売）のタイトル曲。アルバムは、同日付の週間アルバムランキングで自己最高となる初週31.8万枚を売り上げ、初登場1位を獲得している。
【節目トピック】
■Number_i「GOD_i」が通算4作目の累積1億回突破
Number_i「GOD_i」（1月27日配信開始）の累積再生数が1億26.2万回に達した。Number_iの累積再生数1億回超え作品は、「GOAT」「BON」「INZM」（達成順）に次ぐ4作目となった。同曲はメンバーの岸優太が「一歩前に踏み出すための勇気につながれば」という強い想いをテーマにプロデュースを担当した。
