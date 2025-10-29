オートバックス、アニメ『ウマ娘』店頭でコラボ ドラレコ“録画中”ステッカー＆サンシェードほか限定アイテム販売
オートバックスセブンは11月17日から12月31日までの期間限定で、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』との店頭コラボ企画を全国の店舗にて実施する。
【画像】「ドラレコ“録画中”」耐候ステッカーほか、限定グッズ（一覧）
同作の「オグリキャップ」と「ベルノライト」によるスペシャル店内放送をはじめ、タイヤ購入や車検・12ヶ月点検実施で応募できるプレゼントキャンペーンなどを実施。また、描き下ろしビジュアルを使ったコラボグッズを130店舗で販売する。
【コラボ内容】
■オリジナル店内放送
「オグリキャップ」と「ベルノライト」によるスペシャル店内放送を全国のオートバックス店舗でオンエア。
■LINE友だち追加キャンペーン
LINEでオートバックスを友だち追加すると、オリジナルコラボ壁紙をプレゼント。
■タイヤ／車検・12ヶ月点検キャンペーン
期間中、タイヤの購入や車検・12カ月点検をご利用の方を対象に、抽選でオリジナル車検証ホルダーやキャラファインマットなどのオートバックス限定グッズをプレゼント。
■オリジナルグッズ 店頭販売（全国 130店舗にて）
描き下ろしイラスト・描き起こしSDイラスト・コラボCM絵柄を使用したアクリルスタンドや缶バッジ、キーホルダー、耐候ステッカー、ハンドタオル、サンシェードなど17種類を展開。
※後日オートバックス公式通販サイトでも販売予定。
■オリジナルグッズ ネットショップ限定商品販売
描き下ろしイラストを使用したBIGタペストリーやコラボCM絵柄を使用したTシャツなど、オートバックス公式通販サイト限定のグッズを販売。さらに、上記店頭販売グッズもフルラインアップで後日取扱予定。
■展示イベント（一部店舗※）
オリジナルCMの複製原画、キャラクターパネル、ラッピングカーなどを展示予定。
