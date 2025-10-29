通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物9%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.42 5.56 7.52 6.57
1MO 8.53 5.44 7.02 7.05
3MO 8.89 5.90 7.52 6.96
6MO 9.09 6.26 7.93 7.28
9MO 9.24 6.55 8.26 7.47
1YR 9.32 6.72 8.50 7.63
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.05 8.56 6.13
1MO 7.77 8.00 6.17
3MO 8.29 8.28 6.70
6MO 8.67 8.74 7.08
9MO 9.00 9.11 7.34
1YR 9.21 9.31 7.50
東京時間10:54現在 参考値
ドル円1週間物は9％台での推移。この後の米FOMCや日銀会合、さらに直近のベッセント財務長官発言などを受けてやや高い水準での推移。
