　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.42　5.56　7.52　6.57
1MO　8.53　5.44　7.02　7.05
3MO　8.89　5.90　7.52　6.96
6MO　9.09　6.26　7.93　7.28
9MO　9.24　6.55　8.26　7.47
1YR　9.32　6.72　8.50　7.63

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.05　8.56　6.13
1MO　7.77　8.00　6.17
3MO　8.29　8.28　6.70
6MO　8.67　8.74　7.08
9MO　9.00　9.11　7.34
1YR　9.21　9.31　7.50
東京時間10:54現在　参考値


ドル円1週間物は9％台での推移。この後の米FOMCや日銀会合、さらに直近のベッセント財務長官発言などを受けてやや高い水準での推移。