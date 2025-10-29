大谷翔平 WS初登板は7回途中6安打自責点4 リード許して無念の降板 ゲレーロJr.に痛恨の逆転2ラン被弾



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

現地28日（日本時間29日）、ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地ドジャー・スタジアムで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、7回途中まで92球を投げて6安打2失点（自責点4）、6奪三振という内容で降板した。

ワールドシリーズ初登板となった大谷。前日の試合の疲れを感じさせず、初回から最速158キロの直球で21年に本塁打王を争ったブルージェイズの主砲・ゲレーロJr.（26）から空振り三振を奪うなど好調な滑り出しを見せた。

2回も打たせて取るピッチングで三者凡退に仕留めたが3回、1死一塁の場面で大谷はゲレーロJr.と対戦。

カウント2-1からの4球目、甘く入ったスライダーを捕らえられて逆転の2ラン本塁打を献上。前日の疲れが出たか、ここまで奪三振がひとつだけというのも不安視された。

だが、4回に入ると大谷は堂々の三者連続三振を奪うと、5回も無失点で切り抜けた。3度目の対戦となったゲレーロJr.もセンターフライに打ち取った。

そして6回。クリーンナップを相手にした大谷だが、ビシェット（27）をレフトフライ、バーガー（25）をピッチャーゴロ、カーク（26）を三振に仕留めるという好内容を見せた。

だが、7回に連打を浴びて無死ニ、三塁のピンチを背負ったところで無念の降板。マウンドから降りる際はファンから大声援で迎えられた。

大谷のあとをバンダ（32）が継いだが、ヒメネス（27）のタイムリーなどで2点を奪われた。

