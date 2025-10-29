ドル円152円回復、ベッセント発言は昨日と同じ 木原氏「金融政策の手法は日銀に委ねられる」



ベッセント氏の日銀利上げ催促ともとれる発言で円買いが進み、ドル円は一時151.54円付近まで約60銭下落する場面がみられた。



ベッセント米財務長官は、日銀に政策余地を与えるという日本政府の姿勢はインフレ期待を安定させ、過度な為替レートの変動を回避する上で鍵となるとSNSに投稿。アベノミクスが純粋なリフレ政策から、成長と国民のインフレ懸念のバランスを取らなければならない政策へと移行したと指摘。



米国からの圧力は感じるものの、きのうと同じ発言なためドル円は売り一巡後は買い戻されている。また、木原官房長官が金融政策の具体的手法は日銀に委ねられるべきだとコメントしたことも円売りを後押し。

