杉浦太陽＆辻希美、そろって次女・夢空ちゃんの予防接種へ 親子3ショット添え報告「ユメ〜!!よく頑張りました!!」
タレントの辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（44）が28日、自身のブログを更新。夫婦そろって次女・夢空ちゃん（ゆめあ／0）の予防接種へ出かけたことを明かした。
【写真】「ユメ〜!!よく頑張りました!!」次女・夢空ちゃんと3ショットの杉浦太陽＆辻希美
杉浦は「手足に注射なのでさすがに泣きましたが」と病院での夢空ちゃんの様子を伝えつつ、「ユメ〜!!よく頑張りました!!」とメッセージを届けた。
また、帰りには「ノンのオススメのアサイー屋さんへ」寄ってから帰ったそうで、夢空ちゃんを胸に抱きアサイーボウルを手にほほ笑む辻と一緒に写った親子３ショットをアップ。「希空へのお土産も買いつつ、テイクアウトです」と長女の希空（のあ・17）への土産についてもつづった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】「ユメ〜!!よく頑張りました!!」次女・夢空ちゃんと3ショットの杉浦太陽＆辻希美
杉浦は「手足に注射なのでさすがに泣きましたが」と病院での夢空ちゃんの様子を伝えつつ、「ユメ〜!!よく頑張りました!!」とメッセージを届けた。
また、帰りには「ノンのオススメのアサイー屋さんへ」寄ってから帰ったそうで、夢空ちゃんを胸に抱きアサイーボウルを手にほほ笑む辻と一緒に写った親子３ショットをアップ。「希空へのお土産も買いつつ、テイクアウトです」と長女の希空（のあ・17）への土産についてもつづった。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。