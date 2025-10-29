令和ロマン・くるまが、TBSアナウンサーとの意外なエピソードを明かした。

【映像】くるまの飲み仲間の人気アナウンサー

10月28日配信のABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』のABEMAビデオ限定動画で、くるまは芸能界での交友関係について赤裸々に語った。その中でも特に注目を集めたのが、TBSの人気アナウンサー・南波雅俊との泥酔エピソードだ。

ディレクターから「芸人以外の人とは飲みに行きますか？」と質問されたくるまは、「幅広いですね。別に誘われたら行くので」と前置きした上で「この前はTBSの南波さんと飲みました」と回答。朝の情報番組「ラヴィット！」で共演した縁がきっかけとのことだ。

その飲み会でのハプニングについて、くるまは「なんかマジで勝手にベロベロになって、大人が席でグデングデンになっちゃって」と南波アナの泥酔ぶりを明かした。「『やばこいつ！』と思って『帰りますよ』とかって一緒にタクシー乗って、家近かったんで家まで送って」と、くるまが南波アナを送り届ける羽目になったという。

しかし、タクシーを降りても「起きないんですよ。で、もう引きずってもマンションの中まで入れて」とエスコートに奮闘した様子を語った。さらに「ラヴィット！で『すいませーん！』とか言ってて。周りに『なんかあったの？』っていじられたそうにしてて（笑）」と、共演者から突っ込まれた南波アナの様子も紹介。くるまは「逆に無視した（笑）。めっちゃ先輩だけど。逆になんか俺がいじり返すことによって、こいつはきっとこの事実をみんなに喋るだろうと思ったから」と、敢えて触れなかったものの、その後思わぬ展開があった。

「後日、赤荻さん（赤荻歩アナウンサー）とかに『うちの南波が失礼しました』とか言われて。別の人に謝られ。言ってんじゃねぇかよって！（笑）」

こうしたエピソードを語った後、くるまは南波アナについて「可愛いわ。まじ可愛いんだけど。おもろいっすよね。南波さんって大好きなんだよな、俺」と愛しそうに語っていた。