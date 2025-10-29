野呂佳代、ぺえが誕生日を祝福 その年齢にファン驚がく「ずっと30ぐらいなのかと思ってた!!」「うそやろ？え？うそやろ？」
俳優の野呂佳代が28日、タレント・ぺえ（31）のインスタグラムに登場。42歳の誕生日を迎えたことが伝えられ、プライベート感満載ショットが公開された。
【写真】「42?!!!うそー！」誕生日を迎えた野呂佳代のプライベートショット
ぺえは「本日、食のスペシャリスト 野呂佳代先生が42歳になられました。更なるご活躍をお祈り申し上げます」とユーモアを交えたコメントで誕生日を祝福し、“すっぴんメイク”のような装いをした野呂のプライベートショットを投稿している。
野呂を祝う投稿に、ファンからは「うそやろ？え？42うそやろ？いや、おめでとうなんだけど！うそやろ??」「ポジティブな肩書きでわろた 野呂佳代大女優先生の更なるご活躍を心よりお祈り致します」「野呂ちゃんおめでとう御座います 本当に42歳!?10歳逆サバ読んでない?????」「え?!えっ?!野呂さん42?!え!!!私、テレビで見ててずっと30ぐらいなのかと思ってた!!42?!!!うそー！」などと祝福メッセージのほかに、年齢に驚くコメントが集まっていた。
