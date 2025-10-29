【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月28日・日本時間10月29日／ロサンゼルス）

【映像】大谷翔平、6時間超の試合後に元気すぎる

ロサンゼルス・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたトロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長18回、6時間39分にわたる死闘を制し、サヨナラ勝ちを収めた。この激戦の中心にいたのが大谷翔平だ。大谷は初回に二塁打を放つと、3回にはシリーズ2本目となる一発。5回にタイムリー、7回には試合を振り出しに戻すソロホームランを叩き込んだ。その後は相手に勝負を避けられ、4打席連続で申告敬遠。延長17回の第9打席でもストレートの四球を選び、この試合での出塁はポストシーズン新記録となる9回に達した。

試合終了後、日付が変わって午前2時、ドジャースの監督はロッカールームで選手たちに熱いメッセージを送った。監督は、このクラブハウスの全員を代表して、こんなに誇りに思ったことはないと選手たちへの感謝を述べた。「出場した選手たちは誰もがこれまで求められた以上の力を出し切り、互いを信じて戦ってくれた。本当に感謝している」。さらに監督は、「翔平が今シーズンのこのシリーズで見せてくれたことは、2025年ドジャースの姿を象徴している」と語り、勝利は「チーム全体、フロントオフィス、コーチ陣、サポートスタッフも含む全員で作り上げた成果だ」と強調した。最後に監督は「さあ、少し休んで力を蓄えろ。だが、今日も試合がある。全力で明日への準備をしっかりしろ」と締めくくった。

しかし、深夜に及ぶ激闘と監督の長いスピーチにもかかわらず、大谷のエネルギーは尽きることがなかった。なんと大谷はぴょんぴょんと飛び跳ねて、笑顔を見せて投げる気満々のジェスチャーを披露した。大谷が見せた無邪気な姿にファンからは「すげえw」「めっちゃ笑顔w」「マジでバケモノだなw」「面白すぎる」「やる気マンマン」「これが愛される理由」「人間性もMVP」「これが大谷さん」など称賛を中心に様々な反応が巻き起こっている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images