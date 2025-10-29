【きょうから】韓国時代劇『朱蒙（チュモン）』、BS日テレで初放送 『宮廷女官〜チャングムの誓い』に続く国民的ドラマ＜キャスト・相関図＞
俳優のソン・イルグク、ハン・ヘジンらが出演する韓国時代劇『朱蒙（チュモン）』（全81話）が、きょう29日（後1：00〜）よりBS日テレで初放送される。
【画像】韓国時代劇『朱蒙（チュモン）』相関図
同作は韓国で最高視聴率52.67％を記録し、さらに、韓国歴代トップとなる35週間連続視聴率1位記録を樹立。『宮廷女官〜チャングムの誓い』に続く国民的ドラマとなった。
総制作費は約50億円、テーマパークにもなった広大なロケセットや豪華絢爛な美術・衣裳などでも一目瞭然、そのスケールは映画以上。脚本は『オールイン〜運命の愛』のチェ・ワンギュと、『チェオクの剣』のチョン・ヒョンスが担当している。
■あらすじ
紀元前108年、漢の侵略により古朝鮮国が滅亡する。国を失った流民たちを率いて漢に抵抗する民族の英雄ヘモス（解慕漱）は漢軍との闘いで重傷を負い、河伯（ハベク）族の娘ユファ（柳花）に救われる。やがて2人は恋に落ち、ユファはヘモスの子を身ごもるが、それを知る間もなくヘモスは漢軍の矢に倒れてしまう。愛する人を失った悲しみの中、ユファはヘモスの親友で扶余（プヨ）の太子クムワ（金蛙）に保護されて男児を出産し、チュモン（朱蒙）と名付ける。心ひそかにユファを思うクムワは彼女を側室に迎え、友の忘れ形見チュモンにあきれながら、ソソノはなぜか彼のことが心に残る。その後、兄たちの策略でついに宮中を追放されてしまったチュモンは、実父ヘモスであるとも知らず偶然出会った盲目の男性から武芸を学び、強く生まれ変わっていく。
■番組概要
日時：10月29日（水）午後1時〜（毎週月〜金曜）
放送局：BS日テレ
話数：60分×81話
■スタッフ
脚本：チェ・ワンギュ、チョン・ヒョンス
■キャスト
チュモン（朱蒙）役：ソン・イルグク
ソソノ役：ハン・ヘジン
テソ役：キム・スンス
クムワ役：チョン・グァンリョル
ユファ役：オ・ヨンス
ヘモス役…ホ・ジュノ
【画像】韓国時代劇『朱蒙（チュモン）』相関図
同作は韓国で最高視聴率52.67％を記録し、さらに、韓国歴代トップとなる35週間連続視聴率1位記録を樹立。『宮廷女官〜チャングムの誓い』に続く国民的ドラマとなった。
総制作費は約50億円、テーマパークにもなった広大なロケセットや豪華絢爛な美術・衣裳などでも一目瞭然、そのスケールは映画以上。脚本は『オールイン〜運命の愛』のチェ・ワンギュと、『チェオクの剣』のチョン・ヒョンスが担当している。
紀元前108年、漢の侵略により古朝鮮国が滅亡する。国を失った流民たちを率いて漢に抵抗する民族の英雄ヘモス（解慕漱）は漢軍との闘いで重傷を負い、河伯（ハベク）族の娘ユファ（柳花）に救われる。やがて2人は恋に落ち、ユファはヘモスの子を身ごもるが、それを知る間もなくヘモスは漢軍の矢に倒れてしまう。愛する人を失った悲しみの中、ユファはヘモスの親友で扶余（プヨ）の太子クムワ（金蛙）に保護されて男児を出産し、チュモン（朱蒙）と名付ける。心ひそかにユファを思うクムワは彼女を側室に迎え、友の忘れ形見チュモンにあきれながら、ソソノはなぜか彼のことが心に残る。その後、兄たちの策略でついに宮中を追放されてしまったチュモンは、実父ヘモスであるとも知らず偶然出会った盲目の男性から武芸を学び、強く生まれ変わっていく。
■番組概要
日時：10月29日（水）午後1時〜（毎週月〜金曜）
放送局：BS日テレ
話数：60分×81話
■スタッフ
脚本：チェ・ワンギュ、チョン・ヒョンス
■キャスト
チュモン（朱蒙）役：ソン・イルグク
ソソノ役：ハン・ヘジン
テソ役：キム・スンス
クムワ役：チョン・グァンリョル
ユファ役：オ・ヨンス
ヘモス役…ホ・ジュノ