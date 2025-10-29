10月26日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』番外編が放送。24歳のモデル美女が、若者の間で流行っている「Chat GPT」の愛称を知らない年上イケメンにツッコミを入れる一幕があった。

同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。10月19日（日）に最終話が放送され、今回は番外編として出演者たちのその後が明かされた。

24歳モデル美女・ナツキは、初対面で一目惚れした31歳の高身長イケメン・ヒロに一途な思いを寄せていた。しかし、ヒロが他の女性に心を揺らす様子を見てショックを受け、次第に距離を置くように。そんな中、ナツキは自分にまっすぐアプローチしてくれる34歳の薬剤師・タカに惹かれ、女性が男性1人を選んで同棲する恋愛イベントでは、ヒロではなくタカを選択した。

これをきっかけにナツキへの恋心を自覚したヒロは、最終日の告白タイムで思いを伝えるも、ナツキは涙を流しながら「感謝を伝えたい人が他にいる」と断った。その後、ナツキはタカに気持ちを伝えたが、タカは健気に自分を思い続けてくれた22歳のギャル系美女・ルナを選び、ナツキはまさかの失恋という結末を迎えたのだった。

この日、ナツキとヒロは4ヶ月ぶりに顔を合わせ、「久しぶり」「恥ずかしい、なんか」と照れ笑い。緊張を滲ませながらも久しぶりの再会を喜んだ。

今回は、2週間の旅では同棲生活を送れなかった2人に1軒の家が用意され、3時間限定の同棲を体験することに。テーブルには本編でも登場した「恋愛イベントカード」が置かれており、「これから食べる手料理は、A.ヒロが作る？ B.ナツキが作る？」という質問が。2人はそれぞれ“相手の手料理”を選んだため、仲良く一緒にキッチンに立つ展開となった。



料理の準備を始めたナツキは、スマホを操作しながら「いつも”チャッピー”に聞くの」とレシピをチェック。するとヒロは「チャッピーって何？」と聞き慣れない名前に首を傾げた。

チャッピーとは、若者の間で親しまれているChat GPTの愛称。それを知ったヒロは「今チャッピーって言うの？」と驚いた様子で、ナツキは「おじさんやわ、もうそれは」とチクリ。「若者はみんなチャッピーって言うんです」とツッコミを入れていた。