元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が29日、同局の「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。高市早苗首相と米トランプ大統領との日米首脳会談について見解を示した。

高市氏は28日、27日に来日したトランプ氏との日米首脳会談に臨んだ。高市氏が防衛力や日米安保のさらなる強化を訴えたのに対し、トランプ氏は日本と合意した対米投資の着実な履行をあらためて取りつけた。

高市氏はトランプ氏をノーベル平和賞に推薦することを伝えたり、安倍晋三元首相のパターをトランプ氏に贈るなど、サービス満点の外交ぶりだった。その後はワーキングランチ、横須賀基地への訪問にも同行。強固な日米関係の構築をアピールした。

意見を求められた玉川氏は「そうですね、トランプ大統領に対峙する国っていうのは、まずご機嫌を損ねないっていうのが一番重要なことになっちゃっているんですよね、現実問題として。そこが一番大事な入り口になっちゃっているんで、そこを徹底するっていうふうな方針を取らざるを得ないっていう、別に日本以外でもそうですもんね。そうせざるを得ないっていうところは戦略的にあるんだろうな」とコメントした。

さらに「もう一方ではアメリカ側から見ると、この後、韓国の後は中国と対峙するわけですよね。トランプ大統領からすれば、それがまさに最大の懸案っていう部分だろうから、そうするとやっぱり日本と関係がいいっていうのを見せつけるという意味もあるんだろうなと。それは台湾問題なんかに関しても非常に重要。そうすると、何らかの形でトランプ大統領が日本に対して厳しいような形を、今回はやるメリットはアメリカ側にないですよね」と見解を示した。

「だから、まずは最初に会う時だからっていうふうな見方もあるけれども、やっぱり対中国っていうことで、今回の訪日の最大の意味は、関係がいいんだよっていうふうなことを演じるっていうのはアメリカ側からも意味があったことだろうなとは思いますね。お互いに共通の利益になっている部分だっていうことでしょうね」とした。

羽鳥慎一アナウンサーは「だからこそ今後厳しくなってくる可能性もありますよね」と指摘。玉川氏は「だって、それは（トランプ大統領が）お金、お金の人ですから、どういうお金の要求が出てくるのかっていうのを見なきゃいけないですね」と話した。