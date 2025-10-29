育児に悩んでいる時期に、旦那さんの不倫が発覚したら絶望的な気持ちになりますよね……。今回は、何もかもが嫌になり、子どもを置いて出て行ってしまった女性のエピソードをご紹介します。

離婚の条件

「3歳の息子の癇癪がひどくて、育児ノイローゼになっていた頃、夫の不倫が発覚したんです。夫は不倫相手と一緒に暮らしたいと言ってきました。息子の親権もいらないと……。夫も息子の癇癪には手を焼いていたし、家庭内の居心地が悪いのもあり不倫に走ったのでしょうね……。

育児の悩みと夫の不倫で追いつめられた私は、『子どもを引き取ってくれるなら離婚してもいい』と言って、息子を置いて一人で家を出ました。夫は泣きわめく息子をどうすることもできず、不倫相手に助けを求めたようです。だけど、育児経験のない不倫相手がどうにかできるわけもなく……。

夫の両親は他界しているし、毎日ベビーシッターを頼めるようなお金もなく、夫は困り果てていたようです。その間、私はマンスリーマンションを借りて生活していたのですが、1か月もしないうちに夫と不倫相手は破局したようです。『こんな子どもがいる生活無理！』と、不倫相手は早々にギブアップしたのだとか。

私は息子と離れたことでメンタルも落ち着き、ようやく冷静に考えることができました。その後、息子は私が引き取り、夫と不倫相手に慰謝料を請求して離婚。成長とともに、息子の癇癪も少なくなってきました。まだ小さい息子に負担をかけてしまったのは申し訳なかったと思っています。これからは、シングルマザーとして精一杯息子と向き合っていきます」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 育児ノイローゼになるまで追い詰められていたのに、子どもを押しつけて不倫相手と再婚しようとした旦那さんのことがよっぽど許せなかったのでしょうね……。「離婚したら子どもは奥さんが引き取るもの」と思い込んでいる旦那さんや不倫相手も多いでしょうが、必ずしもそうとは限りませんよ。

