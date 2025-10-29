自然の豊かさや地方での暮らし、日本の風景を丁寧に描いた横手市の旧増田町出身の漫画家・矢口高雄さんの思いをつなごうと今年創設されたマンガ文化賞の授賞式が行われました。



記念すべき第1回の受賞作は、日本の食文化や家族の暮らしを長年描き続ける国民的漫画や、剣道漫画の金字塔など3作品です。



漫画雑誌に初めて掲載されてから今年でちょうど40年。





日本の食文化や家族の暮らしを丁寧に描いた国民的漫画、クッキングパパ。剣道を通じて、少年が成長する姿を描いた剣道漫画の金字塔、六三四の剣。そして、矢口高雄さんが、自身の生活体験をもとに日本の豊かな自然や風景を描いた、蛍雪時代。いずれの作品も、横手市の旧増田町出身の漫画家・矢口高雄さんが、漫画を通じて伝え続けた日本の暮らしや文化、自然、人々の喜怒哀楽を丁寧に描いていることが評価されました。「矢口高雄マンガ文化賞」は、矢口さんの功績を称えるとともに、作品に込められた思いに光をあて、漫画文化の発展と底上げを目指す目的もあります。著名な漫画家を含む、4人の選考委員が63の作品と3つの取り組みを審査しました。授賞式には、クッキングパパの作者・うえやまとちさんと、六三四の剣の作者・村上もとかさんも出席し、記念の品や賞金が手渡されました。主催する秋田魁新報社は、来年以降も、作品の選考と受賞作の発表を行うことにしていて、地方の魅力を、全国に広めていきたい考えです。