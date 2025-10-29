ニコラ・ヨキッチが開幕から3戦連続でトリプルダブル…NBA史上3人目の快挙

デンバー・ナゲッツは、10月28日（現地時間27日、日付は以下同）に敵地ターゲット・センターでミネソタ・ティンバーウルブズ相手に127－114で勝利し、今シーズンの戦績を2勝1敗とした。

この日ナゲッツではジャマール・マレーがゲームハイの43得点に6リバウンド3アシストと大暴れ。さらにニコラ・ヨキッチが25得点19リバウンド10アシスト2スティール、新加入のティム・ハーダウェイJr.が4本の長距離砲を沈めて計20得点に3アシスト、ペイトン・ワトソンが12得点2ブロックと続いた。

大黒柱のヨキッチは、フィールドゴール成功率90.0パーセント（9／10）、フリースロー7本すべてを決め切り、今シーズン最多の25得点をマーク。そして24日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦（21得点13リバウンド10アシスト）、26日のフェニックス・サンズ戦（14得点14リバウンド15アシスト）に続いて3試合連続のトリプルダブルを達成。

レギュラーシーズン開幕から3試合連続でトリプルダブルをクリアしたのは、1960－61シーズンのオスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか）、2020－21シーズンのラッセル・ウェストブルック（現サクラメント・キングス）に続いてNBA史上3人目の快挙となった。

昨シーズンにセンターとしてはNBA史上初の“平均トリプルダブル”（29.6得点12.7リバウンド10.2アシスト）をマークしたセルビア出身のビッグマンは、今シーズンも3試合を終えた時点で平均20.0得点15.3リバウンド11.7アシストに2.0スティールと、驚異的な数字を残している。

【動画】開幕から3戦連続でトリプルダブルを達成したヨキッチ





