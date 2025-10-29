中村敬斗が今季初の1試合2発!! 7戦出場で5得点目…6発快勝のS・ランスは4試合ぶり白星
[10.28 リーグ・ドゥ第12節 ブローニュ 2-6 スタッド・ランス]
スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が今季初の1試合2得点を記録し、チームの大勝に貢献した。
28日のリーグ・ドゥ第12節でS・ランスはブローニュのホームに乗り込んだ。DF関根大輝とともにスターティングメンバーに名を連ねた中村は、1-1で迎えた前半28分にPKを沈めて2試合ぶりのゴールを記録。さらに、3-2となって迎えた前半43分にはPA内でボールを受けると、相手守備陣を切り返しで翻ろうし、右足のシュートを豪快に叩き込んだ。
中村は今季7試合出場で5得点2アシストとなった。
リードを広げたS・ランスは後半に2点を加点し、6-2の大勝で4試合ぶりの白星。関根は前半のみで交代し、中村は後半13分までプレーしている。
スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が今季初の1試合2得点を記録し、チームの大勝に貢献した。
28日のリーグ・ドゥ第12節でS・ランスはブローニュのホームに乗り込んだ。DF関根大輝とともにスターティングメンバーに名を連ねた中村は、1-1で迎えた前半28分にPKを沈めて2試合ぶりのゴールを記録。さらに、3-2となって迎えた前半43分にはPA内でボールを受けると、相手守備陣を切り返しで翻ろうし、右足のシュートを豪快に叩き込んだ。
中村は今季7試合出場で5得点2アシストとなった。
リードを広げたS・ランスは後半に2点を加点し、6-2の大勝で4試合ぶりの白星。関根は前半のみで交代し、中村は後半13分までプレーしている。