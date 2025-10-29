全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のイタリア料理店『エゾットリア』です。

ア・ラ・カルトOKの親しみやすい雰囲気がいい

鹿専門の猟師が仕留めたというえぞ鹿のローストは、しっとりとロゼ色に焼き上がり、澄んだうまみをたたえていた。そこに意外性のあるにらソースを合わせる。

白老村田さん・えぞ鹿もも肉のローストにらソース3300円

『エゾットリア』白老 村田さん えぞ鹿もも肉のロースト にらソース 3300円 にらとにんにく、洋ダシを合わせたにらソースが鹿もも肉の香ばしさを引き立てる。赤身の鹿肉は噛みしめると肉の旨みたっぷり

「この組み合わせ、面白いですね」と聞いてみると、店主の濱野さんは「ジンギスカンには必ずにらを入れるので、そのイメージで作ったんですよ」と教えてくれた。

ここは、食材ありきのイタリアン。どんな風に料理するかは、素材を見てから決めている。肉は北海道のベテラン猟師から、魚は信頼のおける魚屋から仕入れていて、この魚屋が、北海道出身だから道産の魚にめっぽう強い。

ア・ラ・カルトで好きなものを好きなように食べられて、しかもカトラリーには箸もある、と気楽。地元で長く愛される、アットホームで小さなトラットリアだ。

『エゾットリア』店主 濱野俊明さん

店主：濱野俊明さん「小さいお店なので来る前に電話をもらえると安心です」

『エゾットリア』

千駄木『エゾットリア』

［店名］『エゾットリア』

［住所］東京都文京区千駄木3-44-1すずらん通り内

［電話］090-9433-7653

［営業時間］18時〜23時（22時LO）

［休日］月・木

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅2番出口から徒歩5分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

