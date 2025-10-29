『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xが、レギュラーメンバーの阿部亮平（Snow Man）と新シーズンレギュラーの猪俣周杜＆篠塚大輝（timelesz）の3ショットを公開し、注目を集めている。

10月28日の放送では、阿部の指名を受けて猪俣と篠塚がチームメンバーとなり、阿部＆篠塚＆猪俣の初トリオで優勝を狙った。

■阿部亮平、ストライプスーツで知性と穏やかさを両立

中央に立つ阿部は、ダークトーンのストライプスーツに白シャツとブルーのネクタイを合わせた上品な装い。フォーマルながらもどこかリラックスした雰囲気を漂わせる阿部。端正な立ち姿と穏やかな笑みで、チームを包み込むような安心感を放っている。

■猪俣周杜＆篠塚大輝も個性あふれるスタイルで登場

左の猪俣は、ライトグレーのセットアップを軽やかに着こなし、柔らかい表情ながらも凛とした眼差し。右の篠塚は、ダメージ感のあるブラックデニムのセットアップで、カジュアルながらも落ち着いた雰囲気を見せた。

それぞれが拳を構えた“ファイティングポーズ”で写る1枚は、新シーズンに向けた意気込みとチームワークの良さが伝わるショットとなっており、ファンからは「3ショット嬉しい」「イケメンが揃ってる」「3人ともスタイル良い」「ポーズに個性が出てて楽しい」「かわいすぎる」といった声が寄せられている。

