Pistache Noël ピスタチオ・ノエル 7800円 【サイズ】縦約17cm、横約9cm

「東京プリンスホテル」では、2025年のクリスマスケーキの予約を開始しています。”Festive Wonderland"（ふぇすてぃぶ わんだーらんど）をテーマに、4種のクリスマスケーキが勢揃い！ 華やかさのなかに賑わいのある、ひと目見てワクワクするケーキとなっています。

Pistache Noël ピスタチオ・ノエル ＜限定60台＞

フランボワーズシロップをたっぷり染み込ませたピスタチオ生地に、コク深いムースリーヌを重ねています。横から見ると、ピスタチオとラズベリーの断面の層がクリスマスカラーになっているのもポイント！

トッピングには、粉雪が舞い散るきらびやかなクリスマスツリーが。こちらは、ホワイトチョコレートを使ってひとつひとつ手描きで仕上げられたもの。クリスマスを盛り上げてくれること間違いなしのケーキです。



Caramel Chocolate キャラメルショコラ 7800円 【サイズ】縦約17cm、横約9cm

Caramel Chocolate キャラメルショコラ ＜限定60台＞

濃厚でなめらかなチョコレートムースに、香ばしいヘーゼルナッツキャラメリゼを散りばめた軽やかなダックワーズの生地が食感に華やかなアクセントを添えます。しっとりしたチョコレートシフォンとキャラメルブリュレも忍ばせた、贅沢なクリスマスケーキ。

艶やかなグラサージュショコラでコーティングされ、トッピングの流れるように美しいチョコレートの曲線はまるでお城のよう。クリスマスにぴったりな華かさが目をひきます。



White Christmas ホワイトクリスマス 6800円 【サイズ】直径約15cm

White Christmas ホワイトクリスマス

ロウソクの灯を思わせるイチゴと、大胆に絞ったなめらかな表面の生クリームがインパクトのあるショートケーキ。聖なる夜に降り積もる雪で覆われた、冬の幻想的な情景がイメージされています。食卓を美しく飾ってくれるでしょう。

Petit Noël プティ・ノエル 4000円 【サイズ】縦約9cm、横約9cm

Petit Noël プティ・ノエル

頑張った自分へのご褒美や、大切な人と特別な夜をささやかに過ごすのにぴったりなサイズのクリスマスケーキ。

断面の2層のイチゴが華やか。大きな雪の結晶を添えた、この時期ならではのデコレーションを楽しめます。

「東京プリンスホテル」の、クリスマス気分が盛り上がる華やかなケーキをご紹介しました。個数限定のケーキもあるので、早めの予約がおすすめ！ 贅沢なケーキを味わいながら、心あたたまるクリスマスのひとときを過ごしてみてくださいね。

■「東京プリンスホテル」クリスマスケーキ2025

住所：東京都港区芝公園3-3-1

受取場所：東京プリンスホテル「ティーサロン ピカケ」（1階）

※状況により、お渡し場所が変更になる場合があります

予約期間：予約受付中〜2025年12月21日(日)※予約はお渡し日を含め5日前まで

受取期間：2025年12月20日(土) 〜 12月25日(木) 11〜18時

TEL：03-3432-1140（予約受付時間10〜17時）



Text：税所奈津子



