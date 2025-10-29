Travis Japan松田元太がムーンウォーク忍者×鋼忍者×ムササビ忍者に3変化！忍者めし新CM3篇公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanの松田元太がCMキャラクターとして出演する、UHA味覚糖ハードグミ“忍者めし”のTVCM3篇が、11月1日より全国放映開始となる。

■「忍者めし好き」として知られる松田元太が新CMに“現代忍者”として本格降臨

「忍者めし好き」として知られる松田元太が、今回の新CMではついに“現代忍者”として本格降臨。ムーンウォークやコミカルなアクションを披露する。クセになる音楽「♪忍者かジャカジャカ」に乗せたリズミカルな演出と、映像全体に散りばめられたユーモアは必見。まるでショートコントのような展開に、思わずクスッと笑ってしまうCMに仕上がった。

■CMストーリー

今回のCMでは、松田元太が“現代の忍者”として3つの異なる世界観でパフォーマンスを披露。“忍者めし”を手にしながら、時にはクールにムーンウォーク、時には鋼のように硬派に、そして時にはムササビのごとく飛び回る、コミカルかつスタイリッシュな演出に注目だ。

耳に残る「♪忍者かジャカジャカ」のリズムと相まって、たった15秒ながらも濃密なストーリーと遊び心を感じられるCMに仕上がっている。テンポよく展開されるシーンの中で、思わず真似したくなるような松田の表情やセリフにも注目しよう。

■撮影エピソード

当日は、広告ビジュアルの撮影からスタート。忍者のポーズを保ちながら、表情だけで印象を変える難しい演出にも柔軟に対応し、3つの異なるカットを短時間で成立させた。CM撮影では、今回も“当日振り入れ”スタイルで挑戦。ムーンウォークを含む振付を、わずか10分で完璧に仕上げた松田。その対応力は、あらかじめ“10分あれば十分”と判断され、実際の撮影スケジュールも短く設定されていたほど。限られた時間の中で結果を出す姿に、現場では感嘆の声が上がっていた。

なお、本CMの動画はUHA味覚糖の公式YouTube チャンネルにて公開される。過去の“忍者めし”CMも公開中。

■【動画】“忍者めし”TVCM『ムーンウォーク』篇

■【動画】“忍者めし”TVCM『ムーンウォーク 鋼』篇

■【動画】“忍者めし”TVCM『ムササビ忍者』篇

