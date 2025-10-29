昭和の懐かしスーパー戦隊「ゴレンジャー」を表現した限定クラフトビールが発売！

愛媛県のクラフトビールメーカー「DD4D BREWING」から、昭和時代のスーパー戦隊「秘密戦隊ゴレンジャー」とコラボしたクラフトビールが発売されました。

1975年に放送開始された東映制作の特撮テレビドラマ「秘密戦隊ゴレンジャー」は、現在まで続く「スーパー戦隊シリーズ」の記念すべき第1作目です。5人のヒーローがチームとなって悪と戦うという画期的な設定で、日本の特撮ヒーローの歴史に大きな足跡を残しました。

そんな『秘密戦隊ゴレンジャー』とDD4D BREWINGがコラボし、個性豊かな5人のヒーローたちの特徴を、DD4D BREWINGの醸造技術で5つの異なるビアスタイルに表現。

ラインナップを見ていきましょう。

Red Spark（アカレンジャーコラボ）

ゴレンジャーの頼りになるリーダー！アカレンジャー!

アカレンジャーをイメージしたスタイルはクラシックな3種のホップをふんだんに使ったRed IPA!

グレープフルーツや松のような香りがグラスから立ち上がり、苦味の中からシェリーや蜂蜜のようなモルトの香ばしく甘い余韻が顔を出す！

これを飲んで、君もアカレンジャーのようにどんな困難にも立ち向かえ！

Triple Blue Cherry（アオレンジャーコラボ）

メカの操縦ならナンバーワン！アオレンジャー!

アオレンジャーをイメージしたスタイルはベルジャン酵母のクローブのようなスパイシーな香りとドライなキレを放つセゾン！

これを飲んで、君もアオレンジャーのように華麗に戦い、勝利を掴み取れ！

Yellow Transceiver（キレンジャーコラボ）

カレーが大好きな力持ち！キレンジャー!

キレンジャーをイメージしたスタイルは3種のホップによる柑橘、ココナッツ、ベリー、白葡萄のようなアロマがグラスから立ち上るHazy IPA!

ビスケットのような穀物の風味と酵母由来のトロピカルな余韻が口いっぱいに広がるぞ！これを飲んで、君もキレンジャーの力強さを手に入れろ！

Pink Bomb（モモレンジャーコラボ）

爆弾のエキスパート！モモレンジャー!

モモレンジャーをイメージしたスタイルは塩とコリアンダーを加えたドイツの伝統的なサワーエール「ゴーゼ」！

酵母由来の乳酸とほんのりと感じられるハイビスカスの酸味が特徴！

爽快な酸味が口の中で弾けるぞ！

これを飲んで、君もモモレンジャーのように美しく華麗に舞え！

Midomerangcutter（ミドレンジャーコラボ）

心優しき動物好きな青年！ミドレンジャー!

ミドレンジャーをイメージしたスタイルはすっきりとしたラガーをベースに、宇治抹茶とお米を加えた抹茶ライスラガー！

麦の風味の中からお米と抹茶由来の甘い風味がほんのりと顔を出す！

これを飲んで、君もミドレンジャーのように優しく、そして力強くあれ！

DD4D BREWING × 東映「秘密戦隊ゴレンジャー」コラボビールは、DD4D BREWING公式オンラインサイトで販売中です。

DD4D BREWING × 東映「秘密戦隊ゴレンジャー」コラボビール