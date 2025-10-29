29日前引けの日経平均株価は反発。前日比1030.64円（2.05％）高の5万1249.82円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は297、値下がりは1278、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を989.91円押し上げ。次いで東エレク <8035>が113.13円、ＳＢＧ <9984>が109.09円、フジクラ <5803>が34.34円、レーザーテク <6920>が22.90円と続いた。



マイナス寄与度は50.1円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、テルモ <4543>が15.22円、リクルート <6098>が15.05円、京セラ <6971>が13.6円、ベイカレント <6532>が12.36円と並んだ。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、建設、ガラス・土石が続いた。値下がり上位にはパルプ・紙、不動産、医薬品が並んだ。



