ETF売買動向＝29日前引け、野村日半導、日経レバが新高値 ETF売買動向＝29日前引け、野村日半導、日経レバが新高値

29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比73.1％増の3327億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同95.9％増の2737億円だった。



個別では半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、ＮＥＸＴ 電機・精密 <1625> 、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジあり <2569> 、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> など62銘柄が新高値。上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> など13銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が9.65％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> が3.73％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.63％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.60％高と大幅な上昇。



一方、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は3.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1030円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1961億9800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1069億8000万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が181億6200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が126億1900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が121億6100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が104億8400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が96億700万円の売買代金となった。



株探ニュース

