アメリカのトランプ大統領は28日夜、日本企業のトップらと会合を開き、対米投資に関する文書に署名しました。トランプ大統領は29日朝、日本を出発し、次の訪問地の韓国に向かいました。

アメリカ トランプ大統領

「ここ日本で重要な貿易取引が締結され、最高の一日となった。両国にとって非常にすばらしいディールになった」

トランプ大統領の招待で28日夜、都内のアメリカ大使公邸で開かれた会合には、経団連の筒井会長やトヨタの豊田会長、ソフトバンクグループの孫会長らおよそ50人が出席しました。トランプ大統領は日本企業との間で交わしたアメリカへの投資に関する署名を次々とお披露目するなど、日本からの投資の呼び込みをアピールしました。

経団連 筒井義信会長

「（トランプ氏のスピーチは）日米間の両国の投資協力をベースにしての同盟関係の強化、いろいろな思いが詰まったスピーチであると思いますので、それは私のこの胸にもしっかり届いたと」

経団連の筒井会長は、経営者らとの会食の場が設けられたことについて「投資を通じて、日米のパートナーシップを強くすることの表れだと思う」と述べた上で、日本企業の対米投資については「会社の利益と共に国益につながる投資になってほしい」と期待を寄せました。

トランプ大統領は日本での一連の日程を終え、29日午前、韓国へと出発しました。韓国では李在明大統領と会談が予定されています。