29日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数85、値下がり銘柄数480と、値下がりが優勢だった。



個別ではＡｉロボティクス<247A>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>が年初来高値を更新。シリコンスタジオ<3907>、カラダノート<4014>、クオリプス<4894>、ブランジスタ<6176>、ＳＡＡＦホールディングス<1447>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＭＦＳ<196A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>など26銘柄が年初来安値を更新。マクアケ<4479>、サイバートラスト<4498>、リアルゲイト<5532>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、くすりの窓口<5592>は値下がり率上位に売られた。



