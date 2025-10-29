“投資家”桐谷さん、トランプ大統領に皮肉も感謝の過去
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）。日経平均株価が初の5万円を突破し、持ち株への恩恵は少ない現状をＸで伝えたが、過去には現在来日中のアメリカのトランプ大統領のおかげでほしかった株が仕込めたことを報告していた。
【画像】ニデック買っていた！トランプ大統領に当時は感謝…桐谷さんの保有銘柄
日経平均株価が5万円を突破した際、桐谷は「この上げにはあんまり恩恵を受けてないです」と報告していたが、今年4月にトランプ大統領の発言が影響でさまざまな銘柄の株価が大きく下がった際は「トランプのお陰（皮肉）写真は11日に買った一覧です」と購入した株を写真で伝えていた。
当時、桐谷さんは生化学工業、不二ラテックス、西部電機、ニデック、アイフィスジャパンを仕込んでいた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
