ETF売買代金ランキング＝29日前引け
29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 196198 93.9 45100
２. <1357> 日経Ｄインバ 18162 115.5 5762
３. <1321> 野村日経平均 12619 110.0 53200
４. <1458> 楽天Ｗブル 12161 96.7 53480
５. <1540> 純金信託 11593 -15.9 18660
６. <1579> 日経ブル２ 10484 107.7 485.2
７. <1360> 日経ベア２ 9607 36.5 141.4
８. <2644> ＧＸ半導日株 5586 299.0 2549
９. <200A> 野村日半導 3526 448.4 2356
10. <1545> 野村ナスＨ無 3017 153.5 40080
11. <1306> 野村東証指数 2903 87.8 3447.0
12. <2036> 金先物Ｗブル 2865 -19.9 144900
13. <1320> ｉＦ日経年１ 2574 388.4 53010
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2271 64.1 69260
15. <1459> 楽天Ｗベア 2124 106.0 232
16. <1542> 純銀信託 1869 -20.9 20750
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1860 48.8 2409
18. <314A> ｉＳゴールド 1792 -28.7 285.9
19. <1568> ＴＰＸブル 1686 5.8 668.4
20. <1330> 上場日経平均 1679 193.0 53230
21. <1326> ＳＰＤＲ 1666 -14.6 55450
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1664 163.3 2118.0
23. <1329> ｉＳ日経 1404 141.2 5330
24. <1346> ＭＸ２２５ 1275 339.7 53220
25. <1358> 上場日経２倍 1075 133.7 85260
26. <1328> 野村金連動 1062 -22.5 14370
27. <2244> ＧＸＵテック 978 7.8 3184
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 938 61.2 64050
29. <1655> ｉＳ米国株 746 12.9 757.0
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 727 128.6 145
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 668 246.1 2020
32. <1571> 日経インバ 591 87.6 413
33. <1541> 純プラ信託 530 -35.6 7228
34. <1489> 日経高配５０ 521 -10.6 2580
35. <1305> ｉＦＴＰ年１ 452 134.2 3481.0
36. <2559> ＭＸ全世界株 434 31.1 25455
37. <1398> ＳＭＤリート 403 -46.6 2003.5
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 400 52.1 638.5
39. <1475> ｉＳＴＰＸ 388 -40.2 339.5
40. <1476> ｉＳＪリート 387 -42.0 2032
41. <1356> ＴＰＸベア２ 348 47.5 186.3
42. <2516> 東証グロース 328 88.5 557.2
43. <213A> 上場半導体株 323 498.1 218.2
44. <1615> 野村東証銀行 320 -42.0 461.3
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 312 -43.8 1140
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 292 210.6 51620
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 288 64.6 10085
48. <1580> 日経ベア 285 120.9 1095.0
49. <2631> ＭＸナスダク 271 -20.1 28440
50. <425A> ＧＸ純金 253 -15.9 323.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 196198 93.9 45100
２. <1357> 日経Ｄインバ 18162 115.5 5762
３. <1321> 野村日経平均 12619 110.0 53200
４. <1458> 楽天Ｗブル 12161 96.7 53480
５. <1540> 純金信託 11593 -15.9 18660
６. <1579> 日経ブル２ 10484 107.7 485.2
７. <1360> 日経ベア２ 9607 36.5 141.4
８. <2644> ＧＸ半導日株 5586 299.0 2549
９. <200A> 野村日半導 3526 448.4 2356
10. <1545> 野村ナスＨ無 3017 153.5 40080
11. <1306> 野村東証指数 2903 87.8 3447.0
12. <2036> 金先物Ｗブル 2865 -19.9 144900
13. <1320> ｉＦ日経年１ 2574 388.4 53010
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2271 64.1 69260
15. <1459> 楽天Ｗベア 2124 106.0 232
16. <1542> 純銀信託 1869 -20.9 20750
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1860 48.8 2409
18. <314A> ｉＳゴールド 1792 -28.7 285.9
19. <1568> ＴＰＸブル 1686 5.8 668.4
20. <1330> 上場日経平均 1679 193.0 53230
21. <1326> ＳＰＤＲ 1666 -14.6 55450
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1664 163.3 2118.0
23. <1329> ｉＳ日経 1404 141.2 5330
24. <1346> ＭＸ２２５ 1275 339.7 53220
25. <1358> 上場日経２倍 1075 133.7 85260
26. <1328> 野村金連動 1062 -22.5 14370
27. <2244> ＧＸＵテック 978 7.8 3184
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 938 61.2 64050
29. <1655> ｉＳ米国株 746 12.9 757.0
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 727 128.6 145
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 668 246.1 2020
32. <1571> 日経インバ 591 87.6 413
33. <1541> 純プラ信託 530 -35.6 7228
34. <1489> 日経高配５０ 521 -10.6 2580
35. <1305> ｉＦＴＰ年１ 452 134.2 3481.0
36. <2559> ＭＸ全世界株 434 31.1 25455
37. <1398> ＳＭＤリート 403 -46.6 2003.5
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 400 52.1 638.5
39. <1475> ｉＳＴＰＸ 388 -40.2 339.5
40. <1476> ｉＳＪリート 387 -42.0 2032
41. <1356> ＴＰＸベア２ 348 47.5 186.3
42. <2516> 東証グロース 328 88.5 557.2
43. <213A> 上場半導体株 323 498.1 218.2
44. <1615> 野村東証銀行 320 -42.0 461.3
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 312 -43.8 1140
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 292 210.6 51620
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 288 64.6 10085
48. <1580> 日経ベア 285 120.9 1095.0
49. <2631> ＭＸナスダク 271 -20.1 28440
50. <425A> ＧＸ純金 253 -15.9 323.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース