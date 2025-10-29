　29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　196198　　　93.9　　　 45100
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 18162　　 115.5　　　　5762
３. <1321> 野村日経平均　　 12619　　 110.0　　　 53200
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12161　　　96.7　　　 53480
５. <1540> 純金信託　　　　 11593　　 -15.9　　　 18660
６. <1579> 日経ブル２　　　 10484　　 107.7　　　 485.2
７. <1360> 日経ベア２　　　　9607　　　36.5　　　 141.4
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　5586　　 299.0　　　　2549
９. <200A> 野村日半導　　　　3526　　 448.4　　　　2356
10. <1545> 野村ナスＨ無　　　3017　　 153.5　　　 40080
11. <1306> 野村東証指数　　　2903　　　87.8　　　3447.0
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　2865　　 -19.9　　　144900
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　2574　　 388.4　　　 53010
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2271　　　64.1　　　 69260
15. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2124　　 106.0　　　　 232
16. <1542> 純銀信託　　　　　1869　　 -20.9　　　 20750
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1860　　　48.8　　　　2409
18. <314A> ｉＳゴールド　　　1792　　 -28.7　　　 285.9
19. <1568> ＴＰＸブル　　　　1686　　　 5.8　　　 668.4
20. <1330> 上場日経平均　　　1679　　 193.0　　　 53230
21. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1666　　 -14.6　　　 55450
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1664　　 163.3　　　2118.0
23. <1329> ｉＳ日経　　　　　1404　　 141.2　　　　5330
24. <1346> ＭＸ２２５　　　　1275　　 339.7　　　 53220
25. <1358> 上場日経２倍　　　1075　　 133.7　　　 85260
26. <1328> 野村金連動　　　　1062　　 -22.5　　　 14370
27. <2244> ＧＸＵテック　　　 978　　　 7.8　　　　3184
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 938　　　61.2　　　 64050
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　 746　　　12.9　　　 757.0
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 727　　 128.6　　　　 145
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 668　　 246.1　　　　2020
32. <1571> 日経インバ　　　　 591　　　87.6　　　　 413
33. <1541> 純プラ信託　　　　 530　　 -35.6　　　　7228
34. <1489> 日経高配５０　　　 521　　 -10.6　　　　2580
35. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 452　　 134.2　　　3481.0
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 434　　　31.1　　　 25455
37. <1398> ＳＭＤリート　　　 403　　 -46.6　　　2003.5
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 400　　　52.1　　　 638.5
39. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 388　　 -40.2　　　 339.5
40. <1476> ｉＳＪリート　　　 387　　 -42.0　　　　2032
41. <1356> ＴＰＸベア２　　　 348　　　47.5　　　 186.3
42. <2516> 東証グロース　　　 328　　　88.5　　　 557.2
43. <213A> 上場半導体株　　　 323　　 498.1　　　 218.2
44. <1615> 野村東証銀行　　　 320　　 -42.0　　　 461.3
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 312　　 -43.8　　　　1140
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 292　　 210.6　　　 51620
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 288　　　64.6　　　 10085
48. <1580> 日経ベア　　　　　 285　　 120.9　　　1095.0
49. <2631> ＭＸナスダク　　　 271　　 -20.1　　　 28440
50. <425A> ＧＸ純金　　　　　 253　　 -15.9　　　 323.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース