ファーストサマーウイカ、書道で達筆披露「力強い」「美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】女優・タレントのファーストサマーウイカが10月28日、自身のInstagramを更新。書道の作品を公開した。
【写真】ファーストサマーウイカ「美しすぎる」書道で達筆披露
現在NHKEテレ「NHK高校講座 書道I」に出演しているウイカは「中間」と美しい字で書かれた書道作品を披露。「書道楽しいよ、筆は精神が出ます」と綴った。
この投稿に、ファンからは「達筆」「お上手」「本当に多才」「力強い」「美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
