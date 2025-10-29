ÇðÌÚÍ³µª¡¢AKB48»þÂå²ó¸Ü 10Âå¤Ç¡ÖNO¤È¸À¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤«¤éºÇÇ¯Ä¹¤Ç´¶¤¸¤¿ÀÕÇ¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/29¡Û¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬2025Ç¯10·î28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë11»þ59Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯4·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿AKB48¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB¿À7¡¢Åö»þ15ºÐ¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤¹¤®
¤³¤ÎÆü¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë°ú¤¯¿´¤Î¶³¦Àþ¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Ö10Âå¤ÇAKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ØNO¤È¸À¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¬30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Ê¤Ë¤«¼«Ê¬¤Î°ì¸À¤¬¸åÇÚ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ù¡Ø¤¹¤´¤¯·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2007Ç¯¤Ë15ºÐ¤ÇAKB48¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯¡¢AKB48·à¾ì¤Ç¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ17Ç¯´Ö¤ÎAKB48¿ÍÀ¸¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB¿À7¡¢Åö»þ15ºÐ¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤¹¤®
¢¡ÇðÌÚÍ³µª¡ÖNO¤È¸À¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë°ú¤¯¿´¤Î¶³¦Àþ¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Ö10Âå¤ÇAKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ØNO¤È¸À¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¬30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Ê¤Ë¤«¼«Ê¬¤Î°ì¸À¤¬¸åÇÚ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ù¡Ø¤¹¤´¤¯·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡ÇðÌÚÍ³µª¡¢AKB48¤È¤·¤Æ17Ç¯³èÆ°
2007Ç¯¤Ë15ºÐ¤ÇAKB48¤Î3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯¡¢AKB48·à¾ì¤Ç¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ17Ç¯´Ö¤ÎAKB48¿ÍÀ¸¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û