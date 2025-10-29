「バチェラー4」秋倉諒子、胸元ざっくりへそ出しトップス姿で美ボディ披露「スタイルレベチ」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が10月28日、自身のInstagramを更新。ホルタートップスを着こなした姿が、反響を集めている。
秋倉は「9月後半の野尻湖、最高すぎました」と綴り、湖畔などでの様々なショットを投稿。湖を背景にした写真では、へそ出しのホルタートップスを身に着けて美しい胸元やウエストをのぞかせ、サウナハットをかぶって大きな樹に手をあてている動画では、美しい背中が際立つ後ろ姿を見せている。その他にも、一緒に訪れた友人たちとともに、ビキニ姿を窓に写したショットなども投稿した。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「憧れる」「破壊力抜群」「すてきな休日」「水着姿もっと見たい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
