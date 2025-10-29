ワールドシリーズ第4戦

米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。WS初となる投打二刀流の試合を英国の超大物夫妻が観戦し、反響を呼んでいる。

大谷がWSで初めて投打二刀流で出場した試合。球場に姿を現したのはメーガン妃とヘンリー王子の夫妻だった。メーガン妃は青いドジャースキャップを被り、手を振っている。並んだヘンリー王子も笑顔を浮かべた。

MLB公式Xは「メーガン・マークルとヘンリー王子がワールドシリーズ第4戦のためにドジャースタジアムに到着した」と記し、映像を公開。ネット上で反響が広がり、日本人ファンからは驚きの声が相次いでいた。

「え!?」

「LAキャップ被ってくれてるのは良！」

「今注目の試合見にきたか」

「なんじゃこりゃ」

「えぇ………」

「ワオきたんだ」

「おおお？？？」

大谷は延長18回の死闘となった27日（同28日）の第3戦にフル出場。2本塁打を含む4打数4安打5四球と大暴れだった。この日は初回の第1打席で四球を選び、前日から続く連続四球を6打席に伸ばし、WS最長記録を更新した。



