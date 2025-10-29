「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース２−６ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手がワールドシリーズ初の先発マウンドに上がり、７回途中４失点で初黒星を喫した。ゲレーロＪｒ．に逆転２ランを被弾し、七回に連打を浴びて降板となった。

悪夢が襲ったのは１点リードの三回だった。１死一塁からゲレーロＪｒ．に投じたスイーパーが高めに浮いた。これを完璧に左中間へはじき返される逆転２ラン。それでも表情を変えず、メンタルを切り替えた大谷。前日の激闘の疲労を感じさせない投球内容だ。

初回に先頭のルークスが放った左翼へのファウルフライ。これをキケ・ヘルナンデスが身を乗り出してキャッチした。完全なファウルをアウトに変え、本拠地は大歓声。大谷も思わずマウンドで両手を挙げてバンザイ。スーパープレーをたたえた。

２死一、二塁のピンチを招くも、カークを一飛に仕留めてスコアボードにゼロを刻んだ。二回は先頭のバーショを１球で遊飛に打ち取り、クレメントの４球目には大きく外へ外れるボールもあった。だが一ゴロに打ち取りしっかりベースカバーに入って２死。ヒメネスは１球で投ゴロに仕留め、三者凡退でリズムを作った。

被弾後の四回は先頭のカークをカーブで見逃し三振。続くバーショもカーブで空振り三振に仕留めた。クレメントはフォーシームで空振り三振と３者連続三振に斬った。ベンチに戻る際にはスミスとコミュニケーションをとりながら笑みを浮かべた。五回に２死一塁でゲレーロＪｒ．を迎えた際にはギアを上げた。球速がアップし、最後は内角直球で中飛に仕留めリベンジを果たした大谷。５回を２失点にまとめた。

上位打線を迎えた六回も続投し、ビシェットをスイーパーで左飛に打ち取り、バージャも好反応で投ゴロに。カークは外角に大きく曲がるスイーパーで空振り三振に斬った。

そして球数が９０球で迎えた七回、ブルペンではバンダが準備を開始。先頭のバーショに右前打を浴び、初めて先頭打者を出塁させた。踏ん張りどころとなった中、続くクレメントには左中間フェンス直撃の二塁打を浴び、ここで降板となった。ファンはスタンディングオベーションで出迎えた。

降板後、バンダはヒメネスに左前適時打を浴びた。続くカイナファレファの三直はマンシーの好送球もあって併殺打と思われたが、シュナイダー監督のチャレンジが成功して一塁はセーフとなった。代打・フランスの二ゴロ間に三塁走者が生還し、大谷は４失点で降板となった。

大谷は６時間３９分、延長十八回の死闘となった前日の試合で９打席連続出塁をマーク。延長十一回に二塁へ走った際に右足をけいれんするアクシデントがあったが、プレーを続行。本人は「切り替えて明日に臨みたい」と語り、ロバーツ監督は試合前に「今の状態では気分はよさそう」と語っていた。

試合は七回の４失点が響いての逆転負け。大谷はＷＳ初黒星となった。２勝２敗のタイに持ち込まれ、敵地・トロントで行われる第６戦以降の開催が決定。王手をかけて乗り込むことができるか。第５戦が大きなキーポイントになりそうだ。