2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤Çº£µ¨5¥´¡¼¥ëÌÜ
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î28Æü¤Ë¥Ö¥í¡¼¥Ë¥å¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç6-2¤ÎÂç¾¡¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡1-1¤ÎÁ°È¾28Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæÂ¼¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÌ£Êý¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òÃæÂ¼¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2-2¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿Æ±43Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼¤¬Áê¼êGK¤ò¤«¤ï¤·¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡±ÒÀ±ÊüÁ÷¡Ö¥æ¡¼¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÂ¼¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤¬¸÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤â¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«»ö¤ËËÝÏ®¤·¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µî½¢ÌäÂê¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¼«¿È¤Ï¤³¤ì¤Ç7»î¹ç½Ð¾ì5¥´¡¼¥ë¤È³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë