「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、ゲレーロＪｒ．に２ランを被弾するも５回を投げて２失点にまとめた。

初回、先頭のルークスが放った左翼へのファウルフライ。これをキケ・ヘルナンデスが身を乗り出してキャッチした。完全なファウルをアウトに変え、本拠地は大歓声。大谷も思わずマウンドで両手を挙げてバンザイ。スーパープレーをたたえた。

続くゲレーロＪｒ．は大きく曲がるスイーパーで空振り三振。ビシェットにはフルカウントまで粘られ四球で歩かせてしまい、バーガーには三塁内野安打で２死一、二塁のピンチを背負った。

それでもカークを一飛に仕留めてスコアボードにゼロを刻んだ。マウンドを降りる際には笑みを浮かべ、前日の疲労を感じさせないピッチングだ。

二回は先頭のバーショを１球で遊飛に打ち取り、クレメントの４球目には大きく外へ外れるボールもあった。だが一ゴロに打ち取りしっかりベースカバーに入って２死。ヒメネスは１球で投ゴロに仕留め、三者凡退でリズムを作った。

三回は先頭のカイナファレファを二ゴロに打ち取り、続くルークスに右前打を浴びた。走者を置いてゲレーロＪｒ．と２度目の対戦になったが、浮いたスライダーを捉えられ逆転２ランを被弾した。それでも後続をしっかりと打ち取って傷口を最小限にとどめた。

四回は先頭のカークをカーブで見逃し三振。続くバーショもカーブで空振り三振に仕留めた。クレメントはフォーシームで空振り三振と３者連続三振に斬った。ベンチに戻る際にはスミスとコミュニケーションをとりながら笑みを浮かべた。

五回は先頭のヒメネスを三振に仕留め、カイナファレファは左飛に打ち取った。ルークスには三遊間を破られ、ゲレーロＪｒ．が打席に。初球に１５９キロを投じ、明らかにギアを上げた大谷。内角直球で押し込んで中飛に打ち取り、５回を２失点にまとめた。

大谷は６時間３９分、延長十八回の死闘となった前日の試合で９打席連続出塁をマーク。延長十一回に二塁へ走った際に右足をけいれんするアクシデントがあったが、プレーを続行。本人は「切り替えて明日に臨みたい」と語り、ロバーツ監督は試合前に「今の状態では気分はよさそう」と語っていた。