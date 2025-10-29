発売から18年 マイナーチェンジで現役続投へ

三菱自動車は2025年10月29日、「デリカD:5」のマイナーチェンジモデルを初公開しました。

【写真で見る】これが新「デリカD:5」です

デリカD:5は2007年の発売以来、18年以上にわたって販売されている、オフロードSUV志向のミニバンです。「Enhanced all-round MPV」をコンセプトに掲げた今回のマイナーチェンジモデルでは、新4WDシステム「S-AWC」を採用。4つのドライブモードを選択可能とし、走破性能を高めています。

また、フロントとリア、サイド周りを中心とした外観デザインも変更を受けます。フロントマスクには新デザインのグリルやバンパーを採用するほか、前後フェンダー部にはオーバーフェンダー的な雰囲気の黒いアーチモールを追加。SUV的なキャラクターをより強調しています。

マイナーチェンジされた新デリカD:5は2025年10月30日より予約注文を開始し、冬ごろにも発売される計画です。価格は税込みで約450万円〜約495万円を予定しています。

また、10月30日〜11月9日の日程で開催されている「ジャパンモビリティショー2025」では発売に先駆け、プロトタイプモデルも展示されます。